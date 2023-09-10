



Граждан Израиля обвиняют в брутальном групповом изнасиловании. Подробности



На Кипре продолжается расследование дела молодой британки, изнасилованной гражданами Израиля.



В субботу, 9 сентября были допрошены трое основных подозреваемых израильтян. Пока в материалах следствия фигурирует подозрение в жестоком и шокирующем групповом изнасиловании. Согласно показаниям заявительницы, ее затащили в комнату и она была изнасилована группой лиц.



На данный момент израильтянам приписывают наиболее тяжкие преступления - изнасилование, принуждение к сексу, сексуальное насилие, развратные действия, сексуальные домогательства и на данном этапе даже похищение человека. В понедельник следователи вновь доставят подозреваемых в суд, где планируют просить о продлении срока их содержания под стражей.



Согласно показаниям заявительницы, которые также подтверждаются результатами судебно-медицинской экспертизы, вырисовывается картина жестокого группового изнасилования. Все началось в минувшее воскресенье, 3 сентября, около 17:00. В отеле Fedrania была организована вечеринка у бассейна, на которую молодая женщина приехала вместе с друзьями. Вечеринка продолжалась около двух-трех часов с танцами и развлечениями, насыщенными алкоголем, в которых участвовал и друг заявительницы.



Заявительница рассказала следователям, что в какой-то момент один из подозреваемых затащил ее в комнату, держа за руку. В комнате, по ее словам, он попытался стащить с нее купальник, а она сопротивлялась и умоляла его отпустить ее к подруге. В это время раздался стук в дверь, вошли еще двое подозреваемых, и все трое изнасиловали девушку, причем двое из них одновременно. По ее словам, во время этого акта она слышала, как хлопнула дверь, и что в комнату вошли еще люди, но сколько именно, она не знает.



Девушка рассказала, что в какой-то момент ей удалось зайти в ванную комнату и запереться там. Она оделась и стала кричать о помощи. В конце концов, она открыла дверь и вышла из комнаты, нашла свою подругу, рассказала ей о случившемся, и они вызвали полицию. В ходе опознания, проведенного следователями через одностороннее зеркало, она опознала всех пятерых арестованных граждан Израиля, а также смогла подробно рассказать, кто и что с ней сделал.



Молодые люди были арестованы в ночь с минувшего воскресенья на понедельник. Все они отрицали факт изнасилования. Трое из них утверждали, что у них вообще не было с ней никаких отношений, а один заявил, что ничего не помнит, так как был пьян. Нет документальных подтверждений того, что девушку затащили в номер силой. До настоящего времени неясно, существуют ли соответствующие записи камер наружного наблюдения отеля.

