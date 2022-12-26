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Границу Южной Кореи пересекли дроны КНДР. Сеул поднял истребители
26.12.2022 10:07 Ольга Белозерова

Границу Южной Кореи пересекли дроны КНДР. Сеул поднял истребители

Предполагаемые северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Нарушение границы побудило военных Южной Кореи поднять в небо истребители, вертолеты и средства ПВО. 

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, корейские вооруженные силы обнаружили множество «неопознанных объектов», предположительно беспилотных летательных аппаратов КНДР, в приграничных районах провинции Кенгидо.

Дроны пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, что привело к временной приостановке гражданских рейсов.

Пока остается неподтвержденным, несут ли северокорейские беспилотники какое-либо оружие.

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