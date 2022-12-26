



Границу Южной Кореи пересекли дроны КНДР. Сеул поднял истребители

Предполагаемые северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи.



Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.



Нарушение границы побудило военных Южной Кореи поднять в небо истребители, вертолеты и средства ПВО.



По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, корейские вооруженные силы обнаружили множество «неопознанных объектов», предположительно беспилотных летательных аппаратов КНДР, в приграничных районах провинции Кенгидо.



Дроны пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, что привело к временной приостановке гражданских рейсов.



Пока остается неподтвержденным, несут ли северокорейские беспилотники какое-либо оружие.