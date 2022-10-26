



Гранатомет взорвался: погиб мобилизованный многодетный отец

Повестки приходили 26-летнему Ивану Полянскому трижды. Однако, когда он пришёл в военкомат, сперва ему сказали не спешить – в первые дни после объявления мобилизации для Полянского просто не хватало места. В армию он попал лишь после третьей повестки.



Родные отговаривали Полянского служить – всё-таки у него было трое детей. В военкомате Ивану также напомнили, что он имеет право на отсрочку. Мужчина, служивший гранатометчиком на Кавказе в 2015-2016 годах, даже поссорился с женой, но, в конце концов, всё же принял решение поехать на службу.



16 октября Полянский вместе с другими мобилизованными отправился в учебный центр, расположенный в селе Нижняя Павловка. На следующий Иван уже звонил жене с жалобами на армейское питание и на общий бардак. А уже через четыре дня во время учений случилось ЧП: рядом с Иваном взорвался гранатомёт. Полянского экстренно госпитализировали, но спасти не смогли – мобилизованный погиб от полученных ранений.



По словам жены, гранатомет мог взорваться из-за использования старых боеприпасов. Эту партию сняли и отправили на экспертизу, на полигоне также назначили проверку. У Ивана остались трое сыновей, младшему из них три года.