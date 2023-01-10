



"Граната в дом". Угрозу Элиезер Штерну

Член партии Еш Атид Элиезар Штерн получил звонок с угрозой его жизни и жизни его семьи. После интервью на радио вчера вечером Штерну позвонили с заблокированного номера и сказали: "Вы подстрекаете против правительства. Если вы продолжите в том же духе, то дома получите гранату".



Штерн связался с сотрудником Кнессета и подал жалобу в полицию. Позже той же ночью полиции удалось найти подозреваемого, и на допросе он признался в содеянном.



Штерн сказал: "Этот случай - еще одно доказательство реальной опасности, которую вызывают подстрекательские и насильственные высказывания. Я призываю моих друзей из коалиции снизить уровень пламени и осудить любые проявления насилия. Я хочу поблагодарить полицию Израиля за отличную и быструю работу по поиску преступника, и я уверен, что с ним поступят должным образом".