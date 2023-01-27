



Граффити на входе в здание суда в Эйлате: задержан подозреваемый

В четверг, 26 января, полиция задержала подозреваемого в нанесении граффити по всему Эйлату и на входе в здание окружного суда города.



Им оказался 20-летний местный житель.



"В рамках расследования была установлена личность подозреваемого, жителя Эйлата в возрасте 20 лет. Вчера сотрудники полиции Эйлата задержали подозреваемого по подозрению в вандализме в отношении недвижимости", - сообщает полиция.



Подозреваемого задержали и доставили на допрос. В пятницу окружной суд продлил срок его содержания под стражей до 30 января.

