



Град размером с теннисный мяч обрушился на Италию - видео

По меньшей мере 110 человек получили травмы после того, как ночью в среду, 19 июля, на севере Италии выпал град размером с теннисный мяч.



Во время внезапного шторма на улицы Венето обрушился град диаметром до 10 см. Вес некоторых градин достигал 100 граммов.



Службы экстренной помощи отреагировали на более 500 обращений за помощью в связи с повреждением имущества и телесными повреждениями, сообщила региональная служба гражданской защиты Венето. Большинство травм было вызвано разбитым стеклом и падением на дорогах.



Рабочие удаляли стекла из разбитых окон и рубили деревья и другие растения, которые сильно пострадали во время урагана.

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Il 19 luglio una grande grandinata si è abbattuta sulla città italiana di Venezia. Il peso di alcuni chicchi di grandine ha superato i 100 grammi. Più di 100 persone sono rimaste ferite. La grandine ha colpito case, automobili e terreni agricoli. pic.twitter.com/o2WTByhSjs — Crisi Climatica Italia (@Crisi_Clima_It) July 23, 2023