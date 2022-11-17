



Грабители древностей пойманы с поличным возле Рахата

Отдел по предотвращению краж древностей Управления древностей Израиля поймал банду из трех грабителей с поличным, когда преступники раскапывали и уничтожали исторические слои в османском колодце рядом с Рахатом.



Грабителей подозревают в поиске спрятанного клада, который, согласно бедуинскому мифу, был зарыт в колодце, расположенном в пещере, сообщает "Аруц Шева".



Израильское управление древностей наблюдало за археологическими раскопками Хорват Мааравим, недалеко от Рахата. Во вторник вечером подозрительные фигуры подошли к месту происшествия и вошли в пещеру, закрывающую высеченный в скале колодец.



Инспекторы отдела по предотвращению краж поспешили на место, незаметно добрались до входа в пещеру и поймали грабителей с поличным.



Подозреваемые в возрасте около 20 лет были арестованы при содействии МАГАВа и службы безопасности муниципалитета Рахат. Их доставили на допрос.



