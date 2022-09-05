



GPS в Израиле и Восточном Средиземноморье блокируют с территории Сирии



Издание Israel Defence сообщает о том, что на протяжении последних нескольких дней глушат GPS в Израиле и в Восточном Средиземноморье - в Сирии, на Кипре, в Ливане и Турции.



Источник блокирования GPS на настоящий момент не ясен. Предполагается, что систему глушат российские военные корабли, большинство которых оснащено системами электронной войны.



European Aviation Safety Organization опубликовала заявление, в котором говорится о том, что причиной помех является подавление GPS для дронов. Помехи распространяются только на летательные аппараты и самолеты - но не транспортные средства на земле.



Речь идет о мощных помехах, блокирующих частоты GPS для навигационных устройств. В отличие от прямого подавления GPS, блокирование вынуждает приборы регистрировать неверные координаты летательного средства, что сбивает его с курса.



Подобное использование средств электронной войны характерно не только для России, но и для иранцев и про-иранских сил на территории Сирии, а также мятежников хути в Йемене.