Новости » Происшествия
Говорила не на русском: В Петербурге избита арабская журналистка
26.08.2023 14:56 Евгения Маркова

Говорила не на русском: В Петербурге избита арабская журналистка

Арабскую журналистку Ранию Дриди из Al Jazeera Arabic избили возле “Вагнер-Центра” в Петербурге в ночь на 25 августа. Как пишут местные СМИ, неизвестный ударил 41-летнюю женщину по голове и ушел.

Журналистка снимала репортаж возле здания ЧВК “Вагнер” Центра вечером 24 августа. В какой-то момент к ней подошел мужчина и потребовал говорить по-русски, а не по-арабски. Он всячески мешал ей провести прямой эфир, а затем избил ее.

По информации СМИ, Дриди получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб. Нападающий бил женщину в правый висок.

Журналистка рассказала, что нападающий был славянской внешности и требовал от нее, чтобы она говорила по-русски.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы