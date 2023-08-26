



Говорила не на русском: В Петербурге избита арабская журналистка

Арабскую журналистку Ранию Дриди из Al Jazeera Arabic избили возле “Вагнер-Центра” в Петербурге в ночь на 25 августа. Как пишут местные СМИ, неизвестный ударил 41-летнюю женщину по голове и ушел.



Журналистка снимала репортаж возле здания ЧВК “Вагнер” Центра вечером 24 августа. В какой-то момент к ней подошел мужчина и потребовал говорить по-русски, а не по-арабски. Он всячески мешал ей провести прямой эфир, а затем избил ее.



По информации СМИ, Дриди получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб. Нападающий бил женщину в правый висок.



Журналистка рассказала, что нападающий был славянской внешности и требовал от нее, чтобы она говорила по-русски.