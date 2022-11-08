



Готовили теракт: ФСБ задержала "диверсантов СБУ" в Херсонской области

ФСБ РФ заявила о задержании в Херсонской области девятерых "диверсантов из Службы безопасности Украины", которые планировали теракты против местных чиновников.



Как сообщают РИА Новости, было возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК - "Акт международного терроризма".



В ФСБ уточнили, что в задачи "диверсантов СБУ" входило "совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области".



По версии ФСБ, "кураторами" задержанных были сотрудники СБУ, находящиеся за пределами региона.



