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Готовили теракт: ФСБ задержала "диверсантов СБУ" в Херсонской области
08.11.2022 09:31 Ольга Белозерова

Готовили теракт: ФСБ задержала "диверсантов СБУ" в Херсонской области

ФСБ РФ заявила о задержании в Херсонской области девятерых "диверсантов из Службы безопасности Украины", которые планировали теракты против местных чиновников.

Как сообщают РИА Новости, было возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК - "Акт международного терроризма". 

В ФСБ уточнили, что в задачи "диверсантов СБУ" входило "совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области". 

По версии ФСБ, "кураторами" задержанных были сотрудники СБУ, находящиеся за пределами региона. 

 

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