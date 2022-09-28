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Горы мусора и длинная очередь: обстановка на границе РФ и Грузии
28.09.2022 10:54 Ольга Белозерова

Горы мусора и длинная очередь: обстановка на границе РФ и Грузии

Люди продолжают стоять в огромной очереди на КПП "Верхний Ларс", чтобы покинуть Россию и выехать в Грузию.

О текущей обстановке на границе сообщает Baza. По данным издания, среднее время ожидания в пешей очереди - больше суток. Желающие выехать на автомобилях стоят в очереди по несколько дней.

Находящиеся в очереди, по их словам, близки к гуманитарной катастрофе, потому что у них заканчивается еда, вода и бензин. Купить все это на месте практически не возможно.

На фотографиях с места событий можно увидеть горы мусора и длинные очереди.

 

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