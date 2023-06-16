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торнадо
16.06.2023 12:29 Наталья Богинская

Город в руинах: Разрушительный торнадо прошел по Техасу – видео

В четверг в штате Техас бушевал торнадо. Он нанес значительные разрушения – большая часть города превратилась в руины. Об этом пишет ABC News.
Ненастье бушевало в городе Перритон, который расположен на Севере штата Техас. Это небольшой городок, в котором проживает около 8500 человек.

Торнадо начался около 17 часов по местному времени в четверг. По данным шерифа округа, по меньшей мере 3 человека погибли от непогоды, еще двое – до сих пор числятся пропавшими без вести. Известно также о 56 пострадавших, однако в пожарной службе предполагают, что их может быть до 100 человек.

Пронесся торнадо в северной и восточной части города, где разрушил десятки домов. Разрушения понесли и башни мобильной связи. Также город остался без электроэнергии.

Метеорологи утверждают, что Перритон поразило до 3 торнадо. Кроме Техаса, в четверг они были зафиксированы также в Оклахоме и Мичигане.
 

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