Город в руинах: Разрушительный торнадо прошел по Техасу – видео
В четверг в штате Техас бушевал торнадо. Он нанес значительные разрушения – большая часть города превратилась в руины. Об этом пишет ABC News.
Ненастье бушевало в городе Перритон, который расположен на Севере штата Техас. Это небольшой городок, в котором проживает около 8500 человек.
Торнадо начался около 17 часов по местному времени в четверг. По данным шерифа округа, по меньшей мере 3 человека погибли от непогоды, еще двое – до сих пор числятся пропавшими без вести. Известно также о 56 пострадавших, однако в пожарной службе предполагают, что их может быть до 100 человек.
Пронесся торнадо в северной и восточной части города, где разрушил десятки домов. Разрушения понесли и башни мобильной связи. Также город остался без электроэнергии.
Метеорологи утверждают, что Перритон поразило до 3 торнадо. Кроме Техаса, в четверг они были зафиксированы также в Оклахоме и Мичигане.
Tornado moving thru Perryton, TX today and the damage and aftermath. Folks in Perryton are gonna need some help over the next few weeks/months. #txwx #tornado #perryton pic.twitter.com/a8DJTjIlcH— Brian Emfinger (@brianemfinger) June 16, 2023
Tornado moving thru Perryton, TX today and the damage and aftermath. Folks in Perryton are gonna need some help over the next few weeks/months. #txwx #tornado #perryton pic.twitter.com/a8DJTjIlcH— Brian Emfinger (@brianemfinger) June 16, 2023
Perryton, #Texas #tornado damage. Video by Jaxon Lehnert pic.twitter.com/pJ1DueVm3d— Kaitlin Wright (@wxkaitlin) June 16, 2023