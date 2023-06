Город в руинах: Разрушительный торнадо прошел по Техасу – видео

В четверг в штате Техас бушевал торнадо. Он нанес значительные разрушения – большая часть города превратилась в руины. Об этом пишет ABC News.

Ненастье бушевало в городе Перритон, который расположен на Севере штата Техас. Это небольшой городок, в котором проживает около 8500 человек.



Торнадо начался около 17 часов по местному времени в четверг. По данным шерифа округа, по меньшей мере 3 человека погибли от непогоды, еще двое – до сих пор числятся пропавшими без вести. Известно также о 56 пострадавших, однако в пожарной службе предполагают, что их может быть до 100 человек.



Пронесся торнадо в северной и восточной части города, где разрушил десятки домов. Разрушения понесли и башни мобильной связи. Также город остался без электроэнергии.



Метеорологи утверждают, что Перритон поразило до 3 торнадо. Кроме Техаса, в четверг они были зафиксированы также в Оклахоме и Мичигане.



Tornado moving thru Perryton, TX today and the damage and aftermath. Folks in Perryton are gonna need some help over the next few weeks/months. #txwx #tornado #perryton pic.twitter.com/a8DJTjIlcH