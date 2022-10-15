



Горе-грабители вынесли из дома жителя Бат-Яма "пачку бумажек"

70-летний житель Бат-Яма стал жертвой ограбления. Преступником оказался 40-летний Драгам Хабаки, житель ПА, незаконно находившийся в Израиле.



Известно, что в августе преступник вместе с подельником проник в дом пострадавшего через окно, но они так расшумелись, что разбудили владельца жилья. 70-летнего мужчину связали и пригрозили зарезать, если тот начнет звать на помощь.



В итоге грабители забрали с собой все наличные деньги в размере 25 000 шекелей и скрылись. Только вот потом они обнаружили, что купюры старого образца и уже давно вышли из оборота.



Полиции удалось задержать одного из горе-грабителей, поиски второго продолжаются.