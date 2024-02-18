



Гораздо раньше: появились новые данные о смерти Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в тюрьме гораздо раньше, чем было объявлено.



По данным голландского интернет-изданиеThe Moscow Times, об этом рассказал заключенный колонии "Полярный волк" в комментарии "Новой газете Европа".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Непонятный кипеж начался в крытке еще вечером 15 февраля", - сообщил он, говоря о смерти Навального, о которой было объявлено на следующий день.



По его словам, вечерняя поверка была "сильно ускорена", после чего заключенных заперли, усилив охрану.



"Было слышно, как на территорию зоны поздним вечером и ночью три раза заезжали какие-то машины, но какие именно, в окошко не разглядишь. Я думаю, что Навальный умер гораздо раньше того времени, которое объявили. Скорее всего, еще вчера вечером", - отметил он.