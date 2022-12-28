



Google определил термин “jew” как торговаться “скупым или мелочным способом”

Google во вторник изменил результаты поиска по слову “jew” после жалобы на создание антисемитского образа в качестве главного определения. Перед редактированием поисковая система указала это слово как глагол, который, означает “торговаться с кем-то скупым или мелочным способом”.



В результат был включен ярлык “оскорбительный”, и Google написал, что происхождение термина связано со стереотипами 19 века, “ассоциирующими евреев с торговлей и ростовщичеством”.



“Вызывает глубокую тревогу тот факт, что искусственный интеллект Google не может распознать очевидные антисемитские высказывания ненависти в популярных результатах поиска по термину “еврей”, – заявил Всемирный еврейский конгресс. “Мы ожидаем, что корректирующие меры будут приняты немедленно”.



После критики в социальных сетях Google удалил это определение слова “jew” и принес свои извинения.



“Google проверяет определения, предоставленные сторонними экспертами по словарям. По умолчанию мы отображаем оскорбительные определения только в том случае, если они являются основным значением термина. Поскольку здесь это не так, мы заблокировали это и передали отзыв партнеру для дальнейшего рассмотрения”, – объяснил в Twitter представитель Google SearchLiaison.