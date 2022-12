Google определил термин “jew” как торговаться “скупым или мелочным способом”

Google во вторник изменил результаты поиска по слову “jew” после жалобы на создание антисемитского образа в качестве главного определения. Перед редактированием поисковая система указала это слово как глагол, который, означает “торговаться с кем-то скупым или мелочным способом”.



В результат был включен ярлык “оскорбительный”, и Google написал, что происхождение термина связано со стереотипами 19 века, “ассоциирующими евреев с торговлей и ростовщичеством”.



“Вызывает глубокую тревогу тот факт, что искусственный интеллект Google не может распознать очевидные антисемитские высказывания ненависти в популярных результатах поиска по термину “еврей”, – заявил Всемирный еврейский конгресс. “Мы ожидаем, что корректирующие меры будут приняты немедленно”.



После критики в социальных сетях Google удалил это определение слова “jew” и принес свои извинения.



“Google проверяет определения, предоставленные сторонними экспертами по словарям. По умолчанию мы отображаем оскорбительные определения только в том случае, если они являются основным значением термина. Поскольку здесь это не так, мы заблокировали это и передали отзыв партнеру для дальнейшего рассмотрения”, – объяснил в Twitter представитель Google SearchLiaison.

We appreciate that @Google removed an offensive definition of the word "Jew" as its first dictionary entry after ADL and others reported it. There is no excuse for the first result of the word "Jew" on Google to turn up an obviously antisemitic result. pic.twitter.com/z7Ajd5rwrD