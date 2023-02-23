



Гонконг аннулировал визу ученого, редактировавшего геном детей

Гонконг аннулировал визу опального китайского ученого, создавшего первых в мире генетически измененных детей. Это произошло через несколько часов после того, как ученый объявил, что направляется на территорию Гонконга для работы над генной терапией.



Хэ Цзянькуй, исследователь, чей эксперимент в 2018 году вызвал международное осуждение, в начале февраля получил разрешение на работу в соответствии с новой гонконгской схемой пропуска лучших талантов, которая предназначена для привлечения в Гонконг более высококвалифицированных работников.



Представитель правительства Гонконга, заявил, что Департамент иммиграции города рассмотрел “соответствующее заявление” в ответ на сообщения СМИ о владельце пропуска, который “был заключен в тюрьму за незаконную медицинскую практику”, и теперь объявил визу этого человека недействительным.

По сообщению местных СМИ, в том числе South China Morning Post, виновным был Хэ. На брифинге для прессы во вторник в Пекине он сказал, что планирует изучить потенциальные возможности работы в Гонконге над генной терапией редких заболеваний.



В 2019 году он был приговорен китайскими властями к трем годам лишения свободы, получив получил пожизненный запрет на работу в области репродуктивных технологий и штраф в размере 3 миллионов юаней (436 380 долларов США) за “незаконную медицинскую практику”.



Работа Хэ, в которой он редактировал гены эмбрионов для создания младенцев, устойчивых к вирусу, вызывающему СПИД, подверглась резкой критике со стороны международного научного сообщества. Это было осуждено как злоупотребление недавно появившимися инструментами и методами генной инженерии. Хэ проводил эксперимент над парами с ВИЧ, которые не хотели передавать вирус своим потомкам. В ходе исследования две женщины забеременели, и родилось трое детей с измененными генами.



Министр труда и социального обеспечения Гонконга Крис Сан сообщил журналистам, что соискатели программы Top Talent в настоящее время не обязаны предоставлять сведения о судимости. Во вторник вечером власти объявили, что изменят процесс подачи заявок в среду и предписывают заявителям объявлять любые уголовные судимости.