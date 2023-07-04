



Голова животного под дверью: в Тель-Авиве арестованы подозреваемые

Во вторник, 4 июля, полиция арестовала двух жителей Тель-Авива по подозрению в том, что они оставили голову животного возле квартиры на улице Жаботинского.



Инцидент, о котором идет речь, произошел на прошлой неделе.



Напомним, что дверь квартиры, под которую подкинули голову животного, была забрызгана грязью и краской. На нее нанесли надписи с угрозами на арабском языке.



Подозреваемого арестовали и доставили на допрос. Другие подробности не раскрываются.