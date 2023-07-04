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Голова животного под дверью: в Тель-Авиве арестованы подозреваемые
04.07.2023 12:35 Алина Груднева

Голова животного под дверью: в Тель-Авиве арестованы подозреваемые

Во вторник, 4 июля, полиция арестовала двух жителей Тель-Авива по подозрению в том, что они оставили голову животного возле квартиры  на улице Жаботинского.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на прошлой неделе.

Напомним, что дверь квартиры, под которую подкинули голову животного, была забрызгана грязью и краской. На нее нанесли надписи с угрозами на арабском языке.

Подозреваемого арестовали и доставили на допрос. Другие подробности не раскрываются.

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