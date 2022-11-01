Голосование в Тайбе: десятки человек напали на сотрудника избирательной комиссии
Во вторник, 1 ноября, десятки арабов в Тайбе напали на сотрудника избирательной комиссии.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Представитель избирательной комиссии Элияху Дана прибыл на избирательный участок, где столкнулся с нарушениями.
"Около 20 молодых людей кричали на меня. Когда я вошел на избирательный участок, за мной погнались десятки арабов, которые толкали меня и моего товарища, плевали в меня и бросали в нас предметы", — сказал он.
Жалоба была подана в полицию и Центральную избирательную комиссию.