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Голосование в Тайбе: десятки человек напали на сотрудника избирательной комиссии
01.11.2022 15:48 Алина Груднева

Голосование в Тайбе: десятки человек напали на сотрудника избирательной комиссии

Во вторник, 1 ноября, десятки арабов в Тайбе напали на сотрудника избирательной комиссии.

 
Об этом сообщает "Аруц Шева".
 
Представитель избирательной комиссии Элияху Дана прибыл на избирательный участок, где столкнулся с нарушениями.
 
"Около 20 молодых людей кричали на меня. Когда я вошел на избирательный участок, за мной погнались десятки арабов, которые толкали меня и моего товарища, плевали в меня и бросали в нас предметы", — сказал он.
 
Жалоба была подана в полицию и Центральную избирательную комиссию.

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