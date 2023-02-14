



Голландские истребители перехватили три боевых самолета РФ возле Польши

Голландские истребители F-35 перехватили и сопроводили три российских боевых самолета, приблизившиеся к воздушному пространству Польши.



По данным министерства обороны Нидерландов, это произошло в понедельник, 13 февраля.



В частности, сопровождались российские Ил-20М "Кут-А" и два истребителя Су-27 Flanker. После этого они были "переданы для сопровождения партнерам по НАТО".



По данным командования авиации Североатлантического альянса, истребители Eurofighter преследовали российские самолеты, которые "представляли опасность, игнорируя международные правила безопасности полетов".



Уточняется, что это был первый взлет голландских истребителей с момента начала их дислокации на авиабазе Мальборк в Польше.