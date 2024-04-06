



Голландская полиция задержала активистку Грету Тунберг

Активистка движения за сохранение климата Грета Тунберг была среди десятков людей, задержанных в субботу полицией в Гааге, когда они задерживали демонстрантов, частично перекрывших дорогу в голландском городе.



Тунберг была замечена мигающей с победным знаком, когда она сидела в автобусе, который полиция использовала для вывоза задержанных демонстрантов с места проведения акции протеста против голландских субсидий и налоговых льгот компаниям, связанным с ископаемым топливом.



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Кампания Extinction Rebellion заявила перед началом демонстрации, что активисты заблокируют основное шоссе, ведущее в Гаагу, но присутствие полиции, включая полицейских на лошадях, поначалу не позволило активистам выйти на дорогу.



Небольшая группа людей смогла расположиться на другой дороге и была задержана, проигнорировав приказ полиции уйти.

