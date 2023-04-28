



Голландия: суд запретил сдавать сперму донору, зачавшему минимум 550 детей

Голландский суд в пятницу запретил мужчине сдавать свою сперму после того, как он стал отцом не менее 550 детей в Нидерландах и других странах и ввел в заблуждение потенциальных родителей относительно количества потомства, которое он помог зачать.



Суд отметил, что в соответствии с голландскими правилами донорам спермы разрешено иметь максимум 25 детей от 12 матерей и что донор солгал будущим родителям о своей истории донорства.



Донор, идентифицированный как Джонатан М. в соответствии с правилами конфиденциальности Нидерландов, предоставил сперму нескольким голландским клиникам по лечению бесплодия и клинике в Дании, а также многим другим людям, с которыми он общался через рекламу и онлайн-форумы, говорится в письменном решении суда.



Адвокат донора заявил на судебном заседании, что его подзащитный хотел помочь родителям, которые в противном случае не смогли бы зачать ребенка.



Судья, рассматривавший гражданское дело, заявил, что донор "намеренно солгал об этом, чтобы убедить родителей выбрать его в качестве донора".



"Все эти родители сейчас столкнулись с тем фактом, что дети в их семье являются частью огромной родственной сети с сотнями сводных братьев и сестер, которых они не выбирали", — заявил суд, добавив, что это "имело или могло имеют негативные психосоциальные последствия для детей. Поэтому в их интересах, чтобы эта родственная сеть не расширялась дальше".



В заявлении суда говорится, что дело касается "конфликта основных прав".



Суд постановил, что "интересы детей-доноров и их родителей перевешивают интерес донора в продолжении сдачи спермы новым будущим родителям".



Суд постановил, что ответчик должен немедленно прекратить донорскую деятельность. В случае нарушения запрета Джонатану М. придется выплатить 100 тысяч евро штрафа за каждый случай.



