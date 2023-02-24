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Годовщина вторжения в Украину: десятки арестованных в РФ
24.02.2023 18:44 Алина Груднева

Годовщина вторжения в Украину: десятки арестованных в РФ

В пятницу, 24 февраля, в России были арестованы десятки человек, которые вышли на акцию протеста против полномасштабной войны в Украине.

Они протестовали в годовщину вторжения.

Информацию об арестах подтвердил правозащитная организация ОВД-Инфо. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге более 18 человек были задержаны после возложения венков к памятникам и статуям.

По данным Reuters, силовики быстро сворачивают одиночные акции протеста. считая их незаконными.

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