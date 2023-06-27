



Годовщина ракетного обстрела: РФ снова запустила по Кременчугу Х-22

Ровно год назад, 27 июня 2022 года, войска РФ ударили по Кременчугу ракетами Х-22. Одна из них попала в ТЦ "Амстор", вторая – в стадион "Кремень-Арена". Из-за обстрела торгового центра погибли по меньшей мере 19 человек, еще 66 пострадали. В годовщину удара по ТЦ, 27 июня 2023 года, россияне вновь обстреляли Кременчуг и вновь запустили Х-22.



Днем во вторник, 27 июня, прозвучала тревога во многих регионах Украины. О взрывах в Кременчуге и Сумах сообщали местные паблики.



Уже известно, что войска РФ ударили ракетой Х-22 в направлении Кременчуга. Информацию подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона.



По его данным, во время сегодняшней воздушной тревоги с российского аэродрома взлетали бомбардировщики Ту-22м3, которые являются носителями ракет Х-22. В воздушном пространстве России было замечено не менее двух самолетов. И как минимум две ракеты были зафиксированы в ходе этой атаки.



"Год назад такая же ракета в Кременчуге попала, куда сегодня и полетела. Собственно, год спустя снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга", – отметил Юрий Игнат.



По словам спикера Воздушных сил, пуски ракет были осуществлены примерно в 11:50. Так, они зашли из Сумской области, летели через Полтавскую область и в Кременчуге уже раздались взрывы.



При этом, по данным Игната, у России на вооружении есть еще сотни ракет Х-22, около 140 они уже использовали.



"Из хороших новостей – они уже эти ракеты не производят. Эти ракеты не летят часто в цель, очень часто не долетают возможно, где-то есть ненадлежащее их хранение", – рассказал спикер командования Воздушных сил.



В свою очередь глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин также сообщил, что армия РФ 27 июня обстреляла Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.



"Есть попадание в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв", – написал он в своем Telegram-канале.



При этом попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Детали уточняются.





Как уже выше отмечалось, 27 июня 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге.





В момент удара, по данным Президента Украины Зеленского, в ТЦ находились около 1 000 человек. Тогда в результате теракта погибло по меньшей мере 19 человек и еще 66 получили ранения.





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