



Годами насиловал двух своих младших сестер

В Галилее состоялся суд над 23-летним израильтянином, который признался в совершении чудовищных преступлений.



В рамках соглашения о признании вины обвиняемый в тяжких преступлениях на сексуальной почве получил всего шесть лет тюремного заключения, и также был обязан выплатить пострадавшим серьезную финансовую компенсацию. В то же время прокуратура и потерпевшие требовали более жесткого наказания - 12 и 19 лет тюрьмы, так как одна из жертв насильника не достигла 16-летнего возраста.



В ходе следствия было установлено, что 23-летний житель севера длительное время насиловал двух своих младших сестер, об этом сообщает 12 канал.



Все вскрылось вдруг на семейном отдыхе, когда выяснилось, что обвиняемый пытался изнасиловать свою младшую сестру.



Судьи приняли во внимание обстоятельства жизни подсудимого, пережитый им процесс реабилитации и глубокое раскаяние перед судом. В то же время вся семья хотела как можно скорее завершить судебный процесс.



Судья Ребекка Айзенберг выразила надежду, что “признание подсудимого и выраженное им раскаяние, а также быстрое завершение процедуры несколько облегчат реабилитацию несовершеннолетних, родителей и всей семьи, а также помогут всем найти силы вернуться к прежней жизни”.



Адвокат Юваль Земер говорит: "В этом деле возникли значительные трудности с доказательствами, которые при представлении в прокуратуру привели к снятию многих обвинений, приписываемых подсудимому, и весьма резкому смягчению обвинительного заключения”.