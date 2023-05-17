



Главу производства беспилотных авто обвинили в краже коммерческой тайны у Apple

Во вторник Министнрство юстиции США обвинило бывшего сотрудника Apple Вейбао Вана в краже коммерческой тайны подразделения беспилотных автомобилей компании, включая весь “автономный” исходный код Apple. Ван стал уже третьим бывшим сотрудником Apple из Китая, которого обвиняют в краже коммерческой тайны этого подразделения.



Согласно данным Reuters, Ван является руководителем Jidu, совместного предприятия по производству электромобилей китайской интернет-компании Baidu и китайского автопроизводителя Geely.



Правительство США обеспокоено тем , что Пекин использует различные тактики для кражи конфиденциальной информации у американских компаний, в том числе “коррумпированных инсайдеров”. Объявление, сделанное во вторник, было призвано “противодействовать усилиям враждебных национальных государств по незаконному приобретению секретных технологий США”.



Федеральная прокуратура обвинила Вана в том, что он согласился работать на дочернюю компанию китайского автопроизводителя в США за несколько месяцев до того, как он покинул Apple в 2018 году, а также в краже конфиденциальной информации, касающейся разработки автономных систем Apple, для передачи неназванной китайской компании.



Согласно удаленному профилю LinkedIn, который появился в интервью на китайском языке, после того, как Ван покинул Apple, он начал работать в медицинской фирме искусственного интеллекта под названием Singularity.AI, у которой есть офисы в Калифорнии и Китае. После этого он работал техническим директором в Neolix, китайской компании по производству беспилотных автомобилей. В 2021 году Ван присоединился к Jidu, чтобы возглавить деятельность компании по интеллектуальному вождению.



В июне 2018 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Вана по подозрению Apple в том, что он забрал внутренние файлы компании. Согласно заявлению, поданному во вторник, Ван купил билет и в тот же день вылетел в Китай. Обвинения предполагают, что Ван больше не может ездить в США, не рискуя быть арестованным.



Сообщается , что Apple работает над беспилотным автомобилем как минимум с 2015 года. В феврале Jidu подтвердила планы по поставке своего первого автомобиля в этом году и заявила, что она будет использовать в своих автомобилях технологию, подобную ChatGPT.