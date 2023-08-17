Новости » Происшествия
Главу местного совета на Севере и его сына обвинили в вымогательстве
17.08.2023 12:01 Евгения Маркова

Главу местного совета на Севере и его сына обвинили в вымогательстве

17 августа были предъявлены обвинения Шауки Абу Латифу, главе местного совета в северном городе Раме, и его сыну Рази по подозрению в вымогательстве сотен тысяч шекелей у местных жителей.

Согласно данным обвинения, Рази Абу Латиф виновен в насильственном вымогательстве, угрозах, нападении и нанесении тяжких телесных повреждений.

В обвинительном заключении говорится, что Абу Латиф-младший  угрожал застрелить человека при взыскании долга, а позже избил его, обстрелял его автомобиль и бросил в дом взрывное устройство.

Рази Абу Латиф обвиняется в пособничестве насильственному вымогательству, мошенничеству и злоупотреблении доверием, а также воспрепятствовании правосудию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы