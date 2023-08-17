



Главу местного совета на Севере и его сына обвинили в вымогательстве

17 августа были предъявлены обвинения Шауки Абу Латифу, главе местного совета в северном городе Раме, и его сыну Рази по подозрению в вымогательстве сотен тысяч шекелей у местных жителей.



Согласно данным обвинения, Рази Абу Латиф виновен в насильственном вымогательстве, угрозах, нападении и нанесении тяжких телесных повреждений.



В обвинительном заключении говорится, что Абу Латиф-младший угрожал застрелить человека при взыскании долга, а позже избил его, обстрелял его автомобиль и бросил в дом взрывное устройство.



Рази Абу Латиф обвиняется в пособничестве насильственному вымогательству, мошенничеству и злоупотреблении доверием, а также воспрепятствовании правосудию.