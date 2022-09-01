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Главный раввин Украины - хасидам: не посещайте Умань
01.09.2022 09:09 Алина Груднева

Главный раввин Украины - хасидам: не посещайте Умань

Главный раввин Синагоги Бродского в Киеве и руководитель Всеукраинского конгресса еврейских общин Моше Реувен Азмен обратился к хасидам в преддверии Рош ха-Шана.

 
Соответствующее заявление он сделал в эфире i24NEWS.
 
Он призвал хасидов не посещать в этом году Умань на фоне широкомасштабной войны в Украине и высокой угрозы ракетных ударов.
 
Асман отметил, что обе стороны хорошо осведомлены о паломничестве на праздник. Он предупредил о провокациях со стороны РФ.

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