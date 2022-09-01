



Главный раввин Украины - хасидам: не посещайте Умань

Главный раввин Синагоги Бродского в Киеве и руководитель Всеукраинского конгресса еврейских общин Моше Реувен Азмен обратился к хасидам в преддверии Рош ха-Шана.

Соответствующее заявление он сделал в эфире i24NEWS.

Он призвал хасидов не посещать в этом году Умань на фоне широкомасштабной войны в Украине и высокой угрозы ракетных ударов.

Асман отметил, что обе стороны хорошо осведомлены о паломничестве на праздник. Он предупредил о провокациях со стороны РФ.