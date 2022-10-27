



Главный раввин: по еврейскому закону женщина вынашивающая плод является матерью

Главный ашкеназский раввин Давид Лау заявил, что женщина, которой по ошибке был имплантирован генетически не принадлежащий ей плод и которая вчера родила девочку, по галахическому закону является матерью.



В письме, отвечающем на вопрос по этому поводу, Лау утверждал, что в подобных ситуациях матерью считается женщина, вынашивающая ребенка, а не биологический донор яйцеклетки.



Позиция Лау, по-видимому, также применима ко всем случаям суррогатной беременности.



Его мнение по данному вопросу не имеет никакой юридической силы.



Ошибка произошла во время лечения бесплодия в медицинском центре «Ассута» в Ришон ле-Ционе. Биологические родители ребенка до сих пор не установлены.



Женщина, выносившая ребенка, и ее муж заявили, что планируют вырастить ребенка как своего собственного, и попросили прекратить генетическое тестирование, опасаясь, что на ребенка могут заявить права другие люди.



Однако Лау сказал, что важно найти биологических родителей, чтобы предотвратить случай, когда в будущем девочка может невольно выйти замуж за брата.

