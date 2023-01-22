



Главный инспектор Тель-Авива выдал права без экзаменов

Министерство транспорта расследует дело, в котором руководитель отдела практических экзаменов в министерстве подозревается в том, что договорился о сдаче экзамена на мотоцикле своим сыном с главным экзаменационным инспектором Тель-Авивского округа.



Этот сотрудник находится в его непосредственном подчинении - таким образом, он находится в полном конфликте интересов. По подозрению, которое возникло у проверяемого, тест проводился только на парковке, без выезда на дорогу.



Подозреваемый в этом деянии является также лицом, ответственным в силу своего положения за чистоту практических экзаменов в Израиле. В последние годы практические экзамены (тесты) проводятся внешней и независимой компанией. Частично целью реформы экзаменов по вождению и перехода к внешним экзаменаторам было предотвращение именно таких случаев. Министерство транспорта расследует еще три случая смягчения условий экзаменов, которые недавно сдавали дети сотрудников.



Этот инцидент присоединяется к другому случаю, когда директор отдела в министерстве транспорта должен был продлить свои водительские права по медицинским показаниям - и приказал своему чиновнику продлить их без уплаты пошлины и без сдачи практического экзамена по вождению, как это требовалось. Он был уволен, и, согласно заявлению Министерства транспорта, была подана жалоба в полицию.