



Главные тенденции за 10 сентября по Украине от ISW

По состоянию на 9 сентября во время контрнаступления Вооруженные Силы Украины отвоевали 2,5 тысячи квадратных километров Харьковской области. Такой подсчет сделали американский аналитики.



В частности, в отчете американского Института исследования войны (ISW) говорится, что "украинские силы, вероятно, зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол".



Аналитики считают, что ВСУ "могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи на север и юг от Изюма".



"9 сентября украинские войска продолжали наступление на Купянск и Изюм и принимают меры по изоляции российской изюмской группировки войск. Если украинцам удастся отрезать российские наземные линии связи, у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины", – говорится в сообщении ISW.



"Кремль перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить украинское контрнаступление, в то же время отказывается публично говорить об успехах Украины в Харьковской области. Контрнаступление, вероятно, побудило президента России Владимира Путина созвать 9 сентября встречу с высшими российскими силовиками и политическими деятелями. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать "ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне "спецоперации"", – напоминают в ISW.



В ISW также добавили, что контрнаступление в Херсонской области продолжается одновременно с операциями на линии Харьков-Изюм. "Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют строгую оперативную тишину, что может выглядеть так, будто украинские силы не продвигаются", – резюмировали в американском Институте исследования войны.