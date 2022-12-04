



Главного эксперта ЦБ РФ "развела" "служба безопасности Центробанка"

Когда-то это должно было случиться — телефонные мошенники убедили главного эксперта Центробанка перевести им 1,6 миллиона рублей. Они представились сотрудниками департамента безопасности и ФСБ, сообщает канал Baza.



История, в которую сложно поверить, приключилась с главным экспертом ЦБ Екатериной. Утром 23 ноября ей позвонил некий «сотрудник Сбера», который сообщил о подозрительных действиях со счётом. После этого Екатерину переключили на коллегу — специалиста «департамента безопасности» уже самого Центробанка. Так она узнала, что кто-то якобы пытается оформить на неё кредит.



Вскоре женщину связали с ещё более серьёзным человеком — «сотрудником ФСБ» Антоном Волковым. Товарищ силовик без лишних слов уведомил главного эксперта, что теперь она под его руководством будет участвовать в поимке банковских мошенников. Для этого от Екатерины требовалось всего лишь взять кредиты и перевести деньги по указанным реквизитам.



План, судя по всему, звучал достаточно профессионально. По крайней мере, главный эксперт ЦБ и впрямь оформила кредиты в двух банках и перевела неизвестно кому 1,6 миллиона рублей. Но затем она поняла, что всё это время общалась с мошенниками, которых сейчас пытаются найти.