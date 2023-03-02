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Главная цель атаки в брянской области - пиар Русского Добровольческого Корпуса
02.03.2023 13:21 Аркадий Бочаровский

Главная цель атаки в брянской области - пиар Русского Добровольческого Корпуса

Российский “политолог” Сергей Марков поведал о “главной цели нападения в брянской области”.

Марков пишет: "Выясняется главная политическая цель нападения на Брянскую область, - это пиар продвижение Русского Добровольческого корпуса. РДК был создан спецслужбами Украины и США и Британии с целью последующего участия в военных действиях на территории России. Возглавляет его формально бывший депутат государственной думы Илья Пономарев. Проблема у РДК в том, что туда никто не идет. Вот решили сделать ему рекламу."

 

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