



Главная цель атаки в брянской области - пиар Русского Добровольческого Корпуса

Российский “политолог” Сергей Марков поведал о “главной цели нападения в брянской области”.



Марков пишет: "Выясняется главная политическая цель нападения на Брянскую область, - это пиар продвижение Русского Добровольческого корпуса. РДК был создан спецслужбами Украины и США и Британии с целью последующего участия в военных действиях на территории России. Возглавляет его формально бывший депутат государственной думы Илья Пономарев. Проблема у РДК в том, что туда никто не идет. Вот решили сделать ему рекламу."



