



"Из-за угроз": к главе Штраус приставили охрану

Председатель корпорации Strauss Group Офра Штраус получила усиленную охрану.



Это произошло на фоне угроз ее жизни, которые она получала в последние дни.



Недавно компания объявила о том, что останавливает свою рекламу на 14-м канале из-за "противоречивого содержания контента". В итоге, сторонники канала объявили продукции Strauss бойкот.



По данным 12-го канала, этим все не обошлось. В адрес Офры Штраус начали поступать угрозы расправой. Как отмечает "Кан", что решение об усилении охраны приняла компания компании "Штраус".