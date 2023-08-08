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"Из-за угроз": к главе Штраус приставили охрану
08.08.2023 20:17 Алина Груднева

"Из-за угроз": к главе Штраус приставили охрану

Председатель корпорации Strauss Group Офра Штраус получила усиленную охрану.

Это произошло на фоне угроз ее жизни, которые она получала в последние дни.

Недавно компания объявила о том, что останавливает свою рекламу на 14-м канале из-за "противоречивого содержания контента". В итоге, сторонники канала объявили продукции Strauss бойкот.

По данным 12-го канала, этим все не обошлось. В адрес Офры Штраус начали поступать угрозы расправой. Как отмечает "Кан", что решение об усилении охраны приняла компания компании "Штраус".

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