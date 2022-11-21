



Глава разведки ЦАХАЛа: Иран сможет обогатить уран до 90%

Иран, вероятно, скоро сможет обогатить уран до 90-процентного уровня. Такое мнение на конференции INSS выразил глава разведки ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива.

По его прогнозу, скоро мир подвергнется испытанию. На сегодняшний день Исламская Республика ни разу не осмеливалась перешагнуть рубеж обогащения урана.

Халива отметил, что за 4,5 года, прошедшие с тех пор, как США вышли из ядерной сделки, Исламская Республика продвинулась вперед в развитии военного потенциала.

Генерал-майор на конференции также отметил, что Иран обдумывал возможность инициирования теракта на чемпионате мира по футболу, и его отговорили только из-за беспокойства о том, как может отреагировать Катар.



Халива также высказался по поводу продолжающихся в Иране протестов и их последствиях. Он сказал, что режим серьезно обеспокоен тем, что его свергнет нынешнее сочетание продолжительных протестов и санкций, которые наложили на него США и Запад. Несмотря на все это, генерал-майор не считает, что "режим находится в опасности".



Глава разведки ЦАХАЛа подчеркнул, что "Хизбалла" является главным партнером Тегерана, тогда как многие другие прокси, спонсируемые Ираном, вносят меньший вклад в общую стратегию Ирана.



"Иран разочарован своими доверенными лицами", - сказал Халива.



Однако, несмотря на это временное разочарование Ирана в своих доверенных лицах, "они не остановятся. Они не остановятся в Ираке, Йемене или Сирии», и Израиль должен быть готов к экспансии аятолл и в другие страны".