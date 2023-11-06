



Министр МВД сделал заявление по трагедии с помощником Залужного

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сделал официальное заявление о гибели помощник главнокомандующего Вооруженных сил Геннадия Частякова.



"Трагедия в Чайках начинает обрастать разной информацией из "источников". Поэтому официально сообщаю:



В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был День рожденья. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые

начал показывать родным.



Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.



Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.



В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу.



Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия.



Призываю не распространять неофициальную информацию. Досудебное расследование продолжается, дождитесь официальных выводов следствия



Напомним, сегодня, 6 ноября, вечером стало известно о том, что в селе Чайки Киевской области погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения.



Полиция прибыла на месте происшествия. При этом открыто уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.



Сам Залужный уже отреагировал на гибель своего помощника. Генерал отметил, Частяков погиб в день своего рождения - в одном из подарков сработало взрывное устройство.