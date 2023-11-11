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Глава минобороны Хорватии попал в смертельное ДТП
11.11.2023 17:43 Алина Груднева

Глава минобороны Хорватии попал в смертельное ДТП

Министр обороны Хорватии Марио Банозич попал в аварию, которая завершилась смертельным исходом водителя второго транспортного средства.

По данным информационного агентства АР, сам глава оборонного ведомства получил тяжелые травмы.

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Автомобиль Банозича столкнулся 11 ноября на востоке Хорватии с микроавтобусом, водитель которого погиб на месте. 

По словам пресс-секретаря Марко Милича, который выразил семье погибшего соболезнования, министр получил травмы головы и мозга, но его жизни ничего не угрожает. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По факту смертельного ДТП начато расследование. Выясняются обстоятельства происшествия.

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