



Глава МИД Франции: 17 наших граждан убиты в Израиле

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила информацию о том, что в Израиле от рук палестинских террористов погибли 17 граждан ее страны.



Как сообщалось ранее, министр посетила больницу "Барзилай" во время визита солидарности в Израиле.



"Франция разделяет ваше горе, 17 наших граждан были убиты в результате резни, устроенной террористами ХАМАС", - сказала она.



По ее словам, Израиль борется с кровожадной террористической организацией, чьи зверства говорят сами за себя.



"Мир должен понимать, с кем мы имеем дело", - добавила Колонна.