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Глава МИД Франции: 17 наших граждан убиты в Израиле
15.10.2023 12:58 Алина Груднева

Глава МИД Франции: 17 наших граждан убиты в Израиле

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила информацию о том, что в Израиле от рук палестинских террористов погибли 17 граждан ее страны.

Как сообщалось ранее, министр посетила больницу "Барзилай" во время визита солидарности в Израиле.

"Франция разделяет ваше горе, 17 наших граждан были убиты в результате резни, устроенной террористами ХАМАС", - сказала она.

По ее словам, Израиль борется с кровожадной террористической организацией, чьи зверства говорят сами за себя.

"Мир должен понимать, с кем мы имеем дело", - добавила Колонна.

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