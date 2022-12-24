



Глава крупной российской верфи внезапно скончался

Крупная российская верфь, специализирующаяся на строительстве неатомных подводных лодок, сообщила о скоропостижной смерти генерального директора предприятия.



"Адмиралтейские верфи", базирующиеся в западном порту Санкт-Петербурга, сообщили о смерти Александра Бузакова, но не уточнили подробностей.



Бузаков проработал на должности гендиректора предприятия 11 лет, сообщает Jerusalem Post.



По информации росСМИ, верфь строит усовершенствованные дизельные подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты "Калибр".