



"Глава еврейской общины скорее всего погиб в результате землетрясения"



По оценкам Всемирной организации здравоохранения, число погибших в результате землетрясения в Турции может увеличиться до более чем 20 000. На данный момент в Турции подсчитано около 16 000 раненых, более 8 000 человек спасены из тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений.



Посол Израиля в Турции Ирит Лилиан сообщила сегодня утром, что президент еврейской общины в городе Антакья его жена, по всей видимости, погибли в результате катастрофы. "К сожалению, президент еврейской общины в Антакье и его жена, по всей видимости, не живы. Их дом обрушился. Что касается израильтян, мы все еще находимся в процессе выяснения. Это не тот район, где много израильтян. Насколько нам известно, мы не получали сигналов бедствия от израильтян".



Сколько членов еврейской общины проживает в этом районе?

"Очень мало. Это отдаленные районы, изолированные общины. Есть действительно одинокие. Президент еврейской общины Стамбула вчера ездил туда и сообщил мне, что, насколько им известно, все в порядке, кроме тех двоих в Антакьи."



