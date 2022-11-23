



Глава друзской общины требует от ПА вернуть тело погибшего

После того, как тело 18-летнего Тирана Фаро, жителя Далит аль-Кармель, было похищено из больницы в Дженине, глава друзской общины шейх Муафек Тариф провел переговоры с рядом официальных лиц ПА.



Тариф, среди прочих, говорил с губернатором Дженина Акрамом аль-Раджубом, а также другими высокопоставленными чиновниками Палестинской автономии. и потребовал, чтобы тело Фаро было немедленно передано его семье.



"Это человеческий и фундаментальный вопрос. Похищение тела противоречит всем моральным, религиозным и социальным обычаям. Немыслимо и недопустимо, чтобы после того, как прошло много часов с момента, когда стало известно о смерти, этот вопрос не был решен", - сказал он.

