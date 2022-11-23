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Глава друзской общины требует от ПА вернуть тело погибшего
23.11.2022 07:12 Аркадий Бочаровский

Глава друзской общины требует от ПА вернуть тело погибшего

После того, как тело 18-летнего Тирана Фаро, жителя Далит аль-Кармель, было похищено из больницы в Дженине, глава друзской общины шейх Муафек Тариф провел переговоры с рядом официальных лиц ПА.

Тариф, среди прочих, говорил с губернатором  Дженина Акрамом аль-Раджубом, а также другими высокопоставленными чиновниками Палестинской автономии. и потребовал, чтобы тело Фаро было немедленно передано его семье. 

"Это человеческий и фундаментальный  вопрос. Похищение тела противоречит всем моральным, религиозным и социальным обычаям. Немыслимо и недопустимо, чтобы после того, как прошло много часов с момента, когда стало известно о смерти, этот вопрос не был решен", - сказал он.
 

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