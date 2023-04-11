



Глава бизнес-лобби Британии уволен из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Конфедерация британской промышленности (CBI), главная лоббистская группа британского бизнеса, уволила генерального директора Тони Данкера после расследования обвинений в сексуальных домогательствах, как она объявила во вторник, 11 апреля.



CBI добавила в своем заявлении, что отстранила от работы трех других сотрудников "до дальнейшего расследования ряда текущих обвинений".



Согласно заявлению, Данкер "уволен с немедленным вступлением решения в силу после независимого расследования конкретных жалоб на неправомерное поведение на рабочем месте против него".



С момента начала расследования месяц назад Данкер был отстранен от работы.



"Обвинения, которые были сделаны в последние недели в отношении CBI, были разрушительными. Хотя расследование ряда из них продолжается, всем нам уже ясно, что в том, как мы действовали как организация, были серьезные недостатки", — говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник.



В заявлении также приносятся извинения "жертвам… включая тех, на кого повлияло отвращение, которое мы все испытали, слушая их истории".



"Никто не должен чувствовать себя небезопасно на своем рабочем месте», — говорится в сообщении.



CBI объявила, что Рейн Ньютон-Смит, бывший главный экономист группы, согласился вернуться в качестве ее нового генерального директора. Также будет создана должность главного менеджера по персоналу, который будет курировать вопросы поведения и культуры на рабочем месте.



"Мы знаем, что потребуется время, чтобы эти шаги изменили ситуацию и восстановили доверие. Теперь мы будем неустанно работать над тем, чтобы под новым руководством и с обязательством построить современную инклюзивную культуру CBI могла возобновить свою жизненно важную работу по поддержке британского бизнеса", — говорится в сообщении CBI.



Газета Guardian сообщила, что минимум 12 женщин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны высокопоставленных лиц CBI, в том числе одна женщина, которая заявила, что ее изнасиловали на вечеринке для персонала.



Разоблачения заставили компании-члены конфедерации и правительство Великобритании дистанцироваться от лоббистской группы.

