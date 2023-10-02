



Глава администрации Бен-Гвира дал подержать пистолет прохожему – видео

В полицию были поданы два заявления на главу аппарата министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира после того, как в воскресенье, 1 октября, появилось видео, на котором помощник передает свой государственный пистолет прохожему, который подержать оружие в руках.

Полиция Израиля заявила, что не планирует начинать расследование поведения Шанамеля Дорфмана, а источник сообщил газете Haaretz, что “существует слишком большой страх перед ультранационалистом Беном Гвиром, министерство которого курирует силы”. Дорфман был участником крайне правого поселенческого движения, в прошлом ему накладывали запретительные судебные ограничения, что заставило ШАБАК назвать его опасным для общества.



Инцидент с огнестрельным оружием произошел в пятницу, 29 сентября, в уличном киоске, которым управляет Дорфман, где продается “Четыре вида” – коллекция растений, используемых во время праздника Суккот. На видео покупатель спросил Дорфмана о весе его пистолета и попросил пощупать оружие самому. Затем Дорфман вытащил пистолет и передал его через стол.



Дорфман также объяснил, что пистолет был выдан ему организацией, рассказал про количество пуль в магазине и тип боеприпасов, которыми он заряжен. Он также сообщил, что пистолет стоил около 3000 шекелей. Подержав пистолет несколько секунд, неизвестный вернул его обратно.



По закону владельцу оружия запрещено передавать свое оружие кому-либо еще без предварительного подтверждения того, что второе лицо также имеет действующую лицензию на тот же вид оружия. Максимальное наказание за нарушение закона – шесть месяцев тюремного заключения.



В ответ газете Дорфман сосредоточил внимание на законности киоска, заявив: “Вопреки утверждениям, все необходимые разрешения были получены как от муниципалитета Иерусалима, так и от Комиссии государственной службы, а доходы регистрируются и сообщаются». в компетентные органы”. В заявлении не упоминается инцидент с оружием.



Высокопоставленный чиновник Министерства национальной безопасности, пожелавший остаться неназванным, сообщил изданию, что “полиции следует начать расследование и конфисковать пистолет Дорфмана”.



Инцидент, по словам чиновника, “мог закончиться катастрофой. Каждому, у кого есть оружие, ясно, что пистолет из кобуры вынимать без необходимости или для какой-либо иной нужды кроме безопасности запрещено”.

