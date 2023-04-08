



Гиватаим: трое нелегалов пойманы на угнанном авто

Полиция арестовала в Гиватаим троих нелегалов за вождение угнанного автомобиля.



Подозрение машина с тремя пассажирами вызвала у местного жителя.



Он позвонил на горячую линию и сообщил об этом. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и быстро провели проверку, которая показала, что транспорт был угнан.



Более того, выяснилось, что подозреваемые оказались нелегалами. Их доставили в отделение полиции для допроса. В ходе обысков у них были изъяты инструменты для взлома и электронное оборудование.