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Гиватаим: трое нелегалов пойманы на угнанном авто
08.04.2023 13:41 Алина Груднева

Гиватаим: трое нелегалов пойманы на угнанном авто

Полиция арестовала в Гиватаим троих нелегалов за вождение угнанного автомобиля.

Подозрение машина с тремя пассажирами вызвала у местного жителя.

Он позвонил на горячую линию и сообщил об этом. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и быстро провели проверку, которая показала, что транспорт был угнан.

Более того, выяснилось, что подозреваемые оказались нелегалами. Их доставили в отделение полиции для допроса. В ходе обысков у них были изъяты инструменты для взлома и электронное оборудование.

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