Гиватаим: трое нелегалов пойманы на угнанном авто
Полиция арестовала в Гиватаим троих нелегалов за вождение угнанного автомобиля.
Подозрение машина с тремя пассажирами вызвала у местного жителя.
Он позвонил на горячую линию и сообщил об этом. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и быстро провели проверку, которая показала, что транспорт был угнан.
Более того, выяснилось, что подозреваемые оказались нелегалами. Их доставили в отделение полиции для допроса. В ходе обысков у них были изъяты инструменты для взлома и электронное оборудование.