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Гитарист Dire Straits Джек Сонни скончался на 69-м году жизни
01.09.2023 09:35 Евгения Маркова

Гитарист Dire Straits Джек Сонни скончался на 69-м году жизни

Гитарист британской рок-группы Dire Straits Джек Сонни скончался 30 августа. Информацию об этом подтвердили его коллеги, опубликовав в социальной сети X прощальный твит.

“Джек Сонни, покойся с миром”, – написали музыканты.

Группа Dire Straits была создана в 1977 году в Лондоне. Ее основали братья-гитаристы Марк и Дэвид Нопфлеры. Марк также взял на себя функции вокалиста. К ним присоединились басист Джон Иллсли и ударник Пик Уизерс. В середине 1980-х коллектив достиг пика популярности. Тогда в состав группы вошел саксофонист Крис Уайт. 

Джек Сонни познакомился с Нопфлерами во время работы в музыкальном магазине на Манхэттене. Гитарист присоединился к группе в 1984 году перед записью альбома Brothers in Arms.

В 2017 году эксперты и поклонники Dire Straits добились включения коллектива в Зал славы рок-н-ролла.  Тогда же Сонни и другие бывшие члены группы создали свой проект под названием Dire Straits Legacy.


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