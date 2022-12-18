



Гигантские пробки по всему Израилю из-за финала Чемпионата мира

Застрявшие на дорогах, перед финалом и во время его открытия: невероятные рейтинги игр чемпионата мира по футболу, и особенно полуфиналов, могут померкнуть по сравнению с показателями сегодняшнего вечера (воскресенье), в игре между Аргентиной и Францией.



Результат: сильные пробки на дорогах уже в начале дня, пытающиеся успеть и добраться домой до стартового свистка в 17:00.



Согласно данным Waze, полученным незадолго до 17:00, очень большая загруженность была зарегистрирована на полосе Аялон, идущей на юг, в районе развязки Глилот. Средняя скорость движения там составляет 13 км/ч, а время в пути - один час. За два часа до этого на Аялоне было интенсивное движение как в северном, так и в южном направлении.



На удивительной фотографии из Кирьят-Арье в Петах-Тикве можно увидеть нескончаемую пробку на улицах района. В Гиват-Шмуэле было видно, как люди оставляли свои машины около начала игры и начинали идти пешком.



Корал, работающая в Ришон Ле Ционе, рассказала, что она целый час ждала такси, чтобы добраться до своего дома в Холоне, но такси так и не приехало. "Я хочу извиниться перед своим мужем, я обещала ему, что приеду до открытия, и этого больше не случится", - сказала она.



Первый полуфинал, между Аргентиной и Хорватией, принес 11 каналу, транслирующему игры чемпионата мира в Катаре, чрезвычайно высокий рейтинг 32,8% зрительской аудитории - один миллион и 47 тысяч зрителей. Во втором полуфинале, между Францией и Марокко, рейтинг был еще немного выше - 32,9%. Обе эти игры начались в 21:00 вечера, по сравнению с финалом, который проходит в более раннее время.