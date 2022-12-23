



Гигантская кража боеприпасов на базе Цновар: наводчиком был солдат

Преступления с оружием, владение имуществом, добытым преступным путем, попытки сделок с оружием, случаи торговли оружием и владения оружием, сговор с целью совершения преступлений. Это лишь некоторые из преступлений, в которых обвиняется Тамер бин Маджед Хаиб, 21-летний житель города Туба.



Подозреваемый беспрепятственно узнал о процедурах безопасности на базе Цновар всего за несколько дней до ограбления. Подробности выяснил солдат, ранее служивший на базе, который сообщил Хаибу, что в ограждении базы есть брешь.



Сам солдат обвиняется в причастности к преступлениям с оружием, включая: изъятие оружия из армии, приобретение или хранение оружия, незаконное использование оружия, заговор с целью совершения преступления и препятствование правосудию.



В обвинительном заключении говорится, что солдат служил на нескольких базах и сумел украсть боеприпасы с нескольких баз. Он планировал продать 50 000 патрон, что удалось предотвратить благодаря его аресту. Дело против Хаиба будет рассматриваться в окружном суде в Назарете, а против солдата - в военном суде Северного командования.



В обвинительном заключении говорится, что во время поездки Хаиб спросил солдата, знает ли он эту базу. Солдат ответил утвердительно и сказал, что служил там раньше. Когда они выехали с заправки, Хаиб попросил сесть за руль и заявил, что хочет ехать в направлении базы. Во время поездки и по мере приближения к базе Хаиб начал осматривать дорогу в поисках камер наблюдения".



"Через некоторое время трое остановились возле базы, и тогда Хаиб сказал солдату, что его интересует оружие и боеприпасы, и начал спрашивать солдата, есть ли в лагере оружие. Солдат ответил, что солдаты в лагере носят оружие".



Солдата также спросили, где в лагере хранятся боеприпасы, и он описал Хаибу, где на базе находится склад боеприпасов и бункер. После всего сказанного солдат спросил Хаиба, собирается ли он проникнуть за забор, чтобы "ограбить базу", на что Хаиб ответил, что "не сейчас" - и оба рассмеялись. Обвинительное заключение не показывает прямой связи между обвиняемыми и крупным ограблением базы Цновар, и расследование еще продолжается.



Адвокат Юсеф Джубран, представляющий интересы солдата, заявил: "Мой клиент находится под стражей с 15 ноября. Он не признал себя виновным в предъявленном обвинении. Это нормальный молодой человек без судимостей, член семьи погибшего солдата". Адвокат Наджама Хаиб, представляющая интересы Тамера бен Маджеда Хаиба, сказала: "На данный момент обвиняемый отрицает все обвинения. Он молодой, нормальный парень, не имеющий судимостей. Это его первый опыт ареста, и ему очень тяжело".