



Гигантская компенсация сварщику, потерявшему ногу в порту Ашдода

Недавно окружной суд Хайфы принял к рассмотрению иск сварщика, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве в порту Ашдода, к компании, в которой он работал. В основе иска лежит утверждение сварщика о том, что очень тяжелая железная форма, которую он использовал для выполнения своей работы, упала ему на ногу и раздробила ее из-за халатности компании. Судья Исраэла Карай-Гирон написала, что несчастный случай произошел из-за выбора небрежного метода работы со стороны компании, поэтому ответственность за несчастный случай и ущерб, нанесенный истцу, лежит на ней.



Несчастный случай произошел в апреле 2018 года на борту баржи в порту Ашдода. Море было неспокойным, наблюдались высокие волны, из-за которых баржа раскачивалась. Истец (49 лет) и его товарищи в это время работали над проектом по установке столбов на морском дне для привязки к ним судов. Столбы устанавливались с помощью шаблона, состоящего из двух железных стенок и перфорированного сетчатого потолка, через который продеваются столбы, чтобы обеспечить их вертикальное расположение в глубине моря. Вес формы составляет около десяти тонн.



Ближе к концу работ истцу было предложено разобрать форму, разрезав ее газовой горелкой. По каким-то причинам эта операция не удалась, и бригадир придумал альтернативный план, согласно которому части тяжелой формы должны были упасть в баржу. Однако по непонятной причине, не получив никакого распоряжения от бригадира, оператор приступил к выполнению этого плана. В результате стенка формы упала на правую ногу сварщика и раздробила ее.



В ходе судебного разбирательства судья Исраэла Карай-Гирон отметила, что проект по установке колонн выполнялся в условиях дефицита времени, что вынудило ответчика в день несчастного случая применить спонтанный и небрежный метод работы, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком. По ее словам, вместо первоначальных 90 дней рабочие должны были закончить проект в течение 40 дней.



Судья также определила, что невозможно возложить вину на сварщика, который лишь выполнял данные ему распоряжения.



Она определила, что его ущерб составляет 3 078 202 шекеля, которые компания должна возместить после вычета социальных выплат, которые он получает после несчастного случая. Кроме того, ответчику было предписано оплатить услуги адвоката истца в размере 615 640 шекелей, а также судебные издержки.







