



Гигантская афера: Битуах Леуми ограбили на десятки миллионов

Детективы и следователи Иерусалимского округа сегодня утром провели обыски в офисах и домах десятков подозреваемых в мошенничестве с Битуах Леуми на десятки миллионов шекелей.



Согласно подозрениям, мошенничество продолжалось несколько лет, и в его рамках в Битуах Леуми были поданы сотни заявок на признание инвалидности несовершеннолетних с поддельными документами.



Среди арестованных подозреваемых - владельцы и сотрудники фирмы, которая утверждает, что оказывает помощь в области подачи заявлений о нетрудоспособности в Битуах Леуми.



В центре расследования, по словам полиции, находится использование программы Битуах Леуми: "В рамках сокращения бюрократии и стремления оптимизировать обслуживание граждан, уделяя особое внимание детской инвалидности, Битуах Леуми способствовал упрощению процедуры, согласно которой во многих случаях не требуется, чтобы ребенок с инвалидностью приходил на медицинскую комиссию, а на основании официальных медицинских документов от квалифицированного врача и клиники с подробным описанием состояния ребенка и признанием критериев, дающих право на получение пособия".



По данным полиции, "в течение прошлого года следователи Отдела расследований Национального страхования обнаружили большое количество запросов о признании инвалидности несовершеннолетних, которые поступали в учреждение и имели схожие и подозрительные характеристики. В ходе тайного расследования были обнаружены сотни заявлений, которые были составлены с использованием поддельных документов и поданы в различные филиалы учреждения. Расследование также показало, что во многих случаях заявления подавались на двух детей из одних и тех же семей, с целью увеличения ежемесячных выплат пособия. Выплаты в результате мошеннических действий оцениваются в десятки миллионов шекелей и даже больше".



Мошенники действовали на севере Израиля.