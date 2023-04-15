



Гид: ДТП с израильтянами в Южной Корее произошло из-за ошибки водителя

Туристический гид Хон Чунг О рассказал подробности аварии, в которую в Южной Корее попал автобус с израильскими туристами.



Деталями он поделился с Ynet.



Гид в результате аварии получил легкие травмы. Предварительные результаты расследования показали, что ДТП произошло из-за ошибки водителя. Уточняется, что он переключился на вторую передачу при подъеме в гору, а должен был ехать на первой.



"Я спросил водителя, останавливается ли автобус, но он не ответил. Через минуту все стало еще хуже", - сказал гид.



В ходе дачи показаний сам водитель сказал, что автобус перевернулся из-за неисправности коробки передач.



"Я остановил автобус во время крутого подъема. Внезапно он с сумасшедшей скоростью перевернулся назад", - позже рассказал он в интервью.



