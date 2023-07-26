



Гибель военнослужащей ЦАХАЛа: предварительные результаты расследования

Представлены предварительные результаты расследования трагической гибели военнослужащей Лидар Перец из Ор-Иегуды, скончавшаяся в результате несчастного случая на военной базе Цеэлим в Негеве.



Напомним, что офицер из 7-й бронетанковой бригады получила звание капитана посмертно.



По версии ЦАХАЛа, Перец, будучи при исполнении служебных обязанностей, была сбита, когда батальон перебрасывался с базы Цеэлим на оперативный рубеж в зоне ответственности дивизии "Газа". Еще один военнослужащий получил легкие травмы.



"Кроме того, выяснилось, что покойная капитан Лидар придерживалась инструкций в рамках выполнения своей миссии", - отметили в ЦАХАЛе.



"Миштара Цваит" (военная полиция) продолжает расследование трагического инцидента. Выводы будут переданы в военную прокуратуру.



